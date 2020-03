Ravanelli: “D’accordo con Chiellini, taglierei gli stipendi per aiutare chi è in difficoltà. Juve? Dopo il Lione…”

TORINO- L’ex attaccante della Juventus Fabrizio Ravanelli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Sportiva: “Non so quali saranno le decisioni ai piani alti, ma la ripresa del campionato è strettamente legata al Coronavirus. Difficile pensare di poter riprendere se la situazione non migliorerà. Sono d’accordo con Chiellini, non farei storie a tagliarmi lo stipendio per aiutare i più bisognosi. Juve? La squadra aveva dato grandi risposte dopo il ko di Lione. Sarri ha capito che le partite le vincono i campioni ed è grazie alla libertà concessa ai suoi se ha vinto contro l’Inter. Poche volte ho visto la squadra giocare con quella intensità”.

