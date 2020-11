Ranking UEFA: quarto posto per la Juventus, unica italiana in classifica

TORINO- Dopo le prime tre giornate di Champions League, la UEFA ha reso nota la classifica generale del ranking europeo. Juventus unica italiana presente in classifica, grazie ai suoi 107,00 punti che la posizionano al quarto posto. Davanti il Bayern campione d’Europa in carica (117,00), il Barcellona (112,00) e il Real Madrid (108,00). Per trovare un’altra squadra di Serie A bisogna arrivare fino al 19esimo posto, occupato dalla Roma che precede il Napoli 20esimo:

1 Bayern München (GER) 117,000

2 Barcellona (ESP) 112,000

3 Real Madrid (ESP) 108,000

4 Juventus (ITA) 107,000

5 Atlético Madrid (ESP) 106,000

6 Manchester City (ENG) 100,000

7 Manchester United (ENG) 95,000

7 Paris Saint-Germain (FRA) 95,000

9 Sevilla (ESP) 88,000

10 Liverpool (ENG) 87,000