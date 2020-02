Ramsey suona la carica: “Occhi sulla coppa”

TORINO- Anche quest’oggi la Juventus si è ritrovata alla Continassa per preparare al meglio la sfida al Milan di giovedì sera, andata delle semifinali di coppa Italia. Bianconeri in cerca di riscatto dopo il deludente ko di Verona, così come i rossoneri, usciti con una sconfitta in rimonta dal derby. Maurizio Sarri potrebbe varare diversi cambi di formazione, tra cui la possibile titolarità di Aaron Ramsey, rimasto in panchina per gran parte della serata sabato. Il gallese, con un post dopo l’allenamento odierno, ha suonato la carica: “Occhi sulla coppa”: