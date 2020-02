Ramsey, quattro mesi per cambiare il futuro

TORINO- Non è stata fin qui un’annata facile per Aaron Ramsey. Arrivato in estate come uno dei maggiori colpi della sessione di mercato, il centrocampista gallese non è fin qui riuscito a ritagliarsi uno spazio importante all’interno dell’undici titolare della Juventus, che sta ora riflettendo sul suo futuro. A dispetto delle voci provenienti dall’Inghilterra in questi giorni, il club bianconero ha ancora fiducia nel numero 8, che dovrà però dare un’importante sterzata in questi ultimi quattro mesi di stagione rimanenti.

