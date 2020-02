Ramsey: “Ottimo modo per iniziare una settimana difficile. Mezz’ala? È il ruolo in cui mi trovo meglio”

TORINO- Aaron Ramsey, autore del gol del provvisorio 2-0, ha analizzato la vittoria della Juventus ai microfoni di Sky Sport: “Un ottimo modo di iniziare una settimana impegnativa. Sempre difficile venire a giocare su questi campi, ottimo risultato. Mezz’ala? Si, è il mio ruolo. Qui mi esprimo al meglio e sono anche riuscito a fare gol. In carriera mi sono sempre trovato molto bene a giocare in questa posizione. Champions? Siamo pronti per la gara con il Lione. Sarà una partita difficile, dagli ottavi in poi non ci sono gare semplici”.

