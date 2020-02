Ramsey, il gol alla Spal è il primo segnale di permanenza

TORINO- Accostato con insistenza al Manchester United in queste settimane, Aaron Ramsey non ha ancora chiaro il suo futuro. Il gallese, deludente nella prima parte di stagione, ha finalmente offerto una prova convincente delle sue qualità nella partita contro la Spal, in cui ha messo a segno il suo secondo gol in campionato. Secondo quanto riportato da Tuttosport, se l’ex Arsenal dovesse continuare su questo livello di prestazioni, la Juventus potrebbe cambiare idea e toglierlo dal mercato.

