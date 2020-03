Ramsey, giornata padre-figlio: così il gallese ha trascorso la domenica senza partita

TORINO- Come deciso nelle scorse ore, il big match tra Juventus e Inter previsto per questa sera è stato rinviato a causa dell’emergenza Coronavirus e della volontà del club bianconero di non giocare a porte chiuse. Giornata libera, dunque, per i campioni d’Italia, che hanno passato il tempo in famiglia. Aarona Ramsey, in particolare, ha deciso di dedicarsi al golf in compagnia del figlioletto, che per l’occasione ha deciso di fargli da aiutante. Una domenica padre-figlio al Royal Park I Roveri di Torino, tra la natura e uno sport insolito per l’ex Arsenal: