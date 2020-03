Ramsey dopo il derby d’Italia: “About last night”

TORINO – Aaron Ramsey sta attraversando un grande momento. Il gallese è passato dall’essere l’oggetto misterioso, arrivato durante l’ultimo mercato, a qualcosa di più simile a una certezza. Da mezz’ala, Ramsey si sta mano a mano prendendo la Juventus, mentre per conquistare i tifosi non c’è niente di meglio di un gol ai rivali di sempre. Primo marcatore del derby d’Italia, il gallese ha pubblicato tre foto su Instagram, che immortalano gli istanti in cui i bianconeri sono passati in vantaggio grazie alla sua rete. Ma attenzione perché in estate è in arrivo un ribaltone totale in casa bianconera. Adesso cambia tutto: ben 7 giocatori a rischio cessione a fine stagione! >>>VAI ALLA NOTIZIA