Ramsey ci riprova da mezz’ala

TORINO – Le condizioni fisiche, probabilmente ancora non perfette, di Aaron Ramsey gli sono costate praticamente tutta la prima metà della stagione. Il gallese, che da trequartista non ha convinto appieno, potrebbe ora tornare utile da interno di centrocampo. Si è parlato spessissimo dei pochi gol segnati dai centrocampisti bianconeri, ma più in generale da tutti quelli con una maglia diversa dalla 7. Ramsey potrebbe essere proprio l’uomo giusto per ovviare a questo problema: il gallese può accendere la luce con la sua tecnica e puntare alla rete con i giusti inserimenti.

