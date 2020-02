Rampulla: “A Napoli la Juve non è scesa in campo, ma con la Fiorentina non sbaglierà di nuovo. Spero Chiellini torni presto”

TORINO- Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, l’ex portiere bianconero Michelangelo Rampulla ha parlato della situazione attuale in casa Juve: “A Napoli la squadra non è scesa in campo con la solita mentalità e Sarri ha fatto bene a riprenderla. Probabilmente, aver giocato dopo il pareggio dell’Inter nel pomeriggio, ha portato un po’ di rilassamento nei giocatori, ma la gara andava giocata meglio. Mercato? Difficile migliorare a gennaio, molto meglio lavorare in prospettiva. Fiorentina? È una buona squadra e farà certamente la sua partita, ma non credo che la Juve sbaglierà nuovamente approccio. Chiellini? Spero torni il prima possibile, soprattutto per il carisma che trasmette in campo ai compagni. Sarà il vero acquisto dei prossimi mesi”.