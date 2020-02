Rakitic: “Trattato male da Valverde, ho pensato di lasciare il Barcellona. Ora però voglio voltare pagina”

TORINO- Trattato a lungo dalla Juventus nell’ultimo mese, Ivan Rakitic è poi rimasto al Barcellona. Il centrocampista croato, ai microfoni di As, ha però svelato di aver meditato l’addio al club blaugrana: “Ho pensato all’addio, il trattamento di Valverde e del suo staff non è stato sicuramente dei migliori. Ci sono stati trattamenti che non mi sono piaciuti per niente. Ora però non è il momento di parlarne, sono felice di essere tornato un elemento importante per questa squadra. Voglio pensare solamente a divertirmi, devo voltare pagina e non pensare troppo a quello che è accaduto in passato. Voglio che tutti sappiano di poter contare sul mio contributo”.