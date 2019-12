Rakitic: “Sono felice qui a Barcellona, il meglio deve ancora venire”

TORINO- Ivan Rakitic continua ad essere uno dei nomi più chiacchierati sul mercato internazionale. Il centrocampista croato, non più un imprescindibile del Barcellona, è finito nel mirino di Juventus e Inter, che sembrano però doversi arrendere alla volontà dello stesso giocatore. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Sportske novosti, infatti, lasciano poche speranze: “Vedremo cosa accadrà in futuro, ma sono pronto a dare il mio contributo. Sono qui a Barcellona da quasi sei anni ormai. Qui ho vinto tanto e ho vissuto il miglior momento della mia carriera, ma sono convinto che il meglio debba ancora venire. Sono determinato a fare il più possibile per avere la fiducia del club, degli allenatori e dei compagni di squadra e, ovviamente, dei tifosi”.