Rakitic, Siviglia in pole per il croato

TORINO- Il mercato è ormai entrato nel vivo e molti top player ancora attendono di conoscere il loro futuro. Tra questi anche Ivan Rakitic che, con il cambio tra Valverde e Setien alla guida del Barcellona, non ha più il posto garantito a centrocampo. Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, i lcroato non sarebbe mai stato così vicino alla cessione come in questo momento e nei prossimi giorni potrebbe davvero cambiare squadra. In pole, a sorpresa, ci sarebbe il Siviglia, squadra di cui fu anche capitano prima di passare in blaugrana. L’ex ds della Roma Monchi avrebbe già preso i primi contatti, ricevendo il gradimento da parte del numero 4.