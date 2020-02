Rakitic, ora il Siviglia è davanti alle concorrenti

TORINO- In vista della prossima stagione, la Juventus è al lavoro per rinforzare il proprio centrocampo. Il sogno resta sempre il ritorno di Pogba, in uscita dal Manchester United, ma si valutano anche possibili alternative. La prima porta sempre ad Ivan Rakitic, nome già trattato nelle ultime sessioni di mercato. Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, però, per il croato sarebbe in prima fila il Siviglia, pronto a riportarlo a casa in sostituzione del partente Banega.

