Rakitic, nuovo assalto in estate

TORINO- Un corteggiamento che dura da ormai un anno quello tra la Juventus e Ivan Rakitic, centrocampista in uscita dal Barcellona, dove ritengono abbia fatto il suo tempo. Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, dopo il mancato acquisto nella finestra di gennaio, il club bianconero non avrebbe perso le speranze e starebbe lavorando per un nuovo assalto in estate. Buone notizie arrivano intanto dalla concorrenza, dalla quale si sarebbe sfilato lo United, destinazione non gradita al numero 4.