Rakitic, il croato sempre nel mirino di Paratici

TORINO- Con l’apertura della finestra invernale, è ovviamente il mercato uno dei temi principali in casa Juventus. Da sciogliere sempre i nodi sul centrocampo, in cui permanenza di Emre Can non è sicura nonostante le smentite degli ultimi giorni. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’obiettivo del ds Fabio Paratici è sempre quello di portare a Torino Ivan Rakitic, ancora in dubbio al Barcellona nonostante il probabile addio di Valverde. Il club blaugrana, però, continua con la sua richiesta da almeno 30 milioni di euro, ritenuta eccessiva dalla dirigenza dei campioni d’Italia.