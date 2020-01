Rakitic, il Barcellona apre alla cessione

TORINO- Ormai sfumato l’acquisto di Christian Eriksen, vicino al passaggio all’Inter, la Juventus punta su Ivan Rakitic per rinforzare il proprio centrocampo. Per il croato si è parlato ultimamente di uno scambio con Bernardeschi, ma c’è ancora distanza sulle valutazioni fatte dalle due dirigenze. Secondo quanto riportato dal quotidiano catalano Sport, però, i blaugrana avrebbero aperto ad una partenza dell’ex Siviglia indipendentemente dallo scambio, visto anche il contratto in scadenza nell’estate del 2021″.