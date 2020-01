Rakitic, c’è anche il Manchester United

TORINO- Dopo l’acquisto di Bruno Fernandes, il Manchester United non chiude al mercato in entrata e punta all’acquisto di un altro centrocampista. Vista la probabile partenza di Pogba in estate, i Red Devils sarebbero sulle tracce di Ivan Rakitic, finito da tempo nel mirino anche di Juventus e Inter. Secondo quanto riportato da ESPN, vista la volontà del Barcellona di cedere il croato, non è da escludere un’offerta da parte della compagine britannica già nelle prossime ore.