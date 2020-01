Raiola: “Pogba ha un buon rapporto con lo United. Futuro? Non è il momento di parlarne”

TORINO- Mino Raiola, ai microfoni di Sky Sports UK, ha parlato di Paul Pogba, finito nel mirino della Juventus per rinforzare il centrocampo: “Forse Ferguson non è contento del fatto che sia tornato a Manchester, ma l’ha fatto. Siamo onesti, sappiamo che gli obiettivi del club non sono stati raggiunti negli ultimi anni. Se il ragazzo e il club non sono felici ci sono diversi modi per risolvere la questione. Futuro? Non è il momento di parlare di quello che potrebbe accadere in estate. Paul ha bisogno per prima cosa di giocare e tornare in forma, poi sarà mio compito farlo contento. Il rapporto con il club è buono e amichevole”.