Raiola: “Pogba avrebbe voluto lavorare con Zidane, è il centrocampista migliore al mondo. Lo United non ha identità”

TORINO- Intervistato ai microfoni del quotidiano britannico The Thelegraph, Mino Raiola ha parlato a lungo della situazione di Paul Pogba e del Manchester United: “Paul vorrebbe vincere trofei a Manchester. C’erano stati sondaggi da parte del Real, ma loro non lo hanno fatto partire. Il ragazzo avrebbe voluto lavorare al fianco di Zidane, sente di avere una connessione importante con lui. Neville? Paul non è il ragazzo che lui ha descritto. Lavora al massimo ogni singolo giorno e non si lamenta mai di nulla. Si sente responsabile dei fallimenti della sua squadra, così come è naturale per i suoi compagni. Non ci sono centrocampisti al mondo più forti di lui, non se ne troverebbero in giro al momento. Se la squadra trova una sua identità, allora Paul è il giocatore perfetto per giocare anche con due centrocampisti. Manchester United? Manca la figura del direttore sportivo, che possa fare da raccordo tra squadra e dirigenza. Mi sembrano carenti in questo ambito”.