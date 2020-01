Raiola: “Non avrei portato Kean in Premier, ma alla Juve lo avrebbero fatto giocare in C”

TORINO- Mino Raiola, nella sua intervista ai microfoni della Repubblica, è tornato a parlare di Moise Kean. L’ex bianconero, passato in estate all’Everton, sta faticando a riproporsi su buoni livelli, ma per il procuratore la scelta di cambiare squadra era inevitabile: “Provo tristezza per la situazione di Kean. Non avrei portato il ragazzo in Premier se non conoscesse l’inglese, anche perchè è raro che un italiano si adatti a vivere all’estero. Chiediamoci perché Spagna e Francia continuano ad esportare giocatori e noi no. Se lo avessi lasciato alla Juve, però, lo avrebbero fatto giocare in serie C”.