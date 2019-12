Raiola: “Haaland ha fatto la sua scelta ed è felice così”

TORINO- Mino Raiola, ai microfoni del quotidiano britannico Telegraph, ha parlato del trasferimento del suo assistito Haaland al Borussia Dortmund, ufficializzato ieri: “Haaland? Lo United dovrebbe chiedersi perchè uno dei migliori talenti attualmente in circolazione preferisca unirsi al Dortmund e non a loro. Nessuna discussione con la dirigenza, solo una normale trattativa in cui poi il ragazzo ha scelto altre soluzioni. Se voglio incolpare qualcuno incolpino il giocatore per aver fatto una scelta che lo rende felice”.