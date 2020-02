Raiola: “De Ligt come un Rembrandt, sta progredendo costantemente. Haaland? Ho parlato con molti club”

TORINO- Ai microfoni di SportVoetbalMagazine, Mino Raiola ha parlato di Erling Haaland e Matthijs De Ligt, due dei suoi assistiti: “Non voglio essere arrogante, ma il mercato credo di averlo inventato io in più di 25 anni di lavoro. È come a teatro, il primo gennaio si levano le tende ma dietro i protagonisti si stanno esercitando da mesi. Haaland? Suo padre è stato coinvolto da vicino nel trasferimento. Ho parlato con diversi club, visto cifre e negoziato. Questo ha permesso una decisione maggiormente ponderata. De Ligt? Matthijs è come un Rembrandt, sta diventando “Ronda di Notte” con le sue ultime prestazioni. Ho sentito dire che starebbe facendo fatica alla Juve, ma io lo vedo in crescita. È la prima volta che si allontana da casa e deve abituarsi ad una nuova cultura. Non ci si può aspettare che svolti all’improvviso, è come una petroliera. Progredisce costantemente e una volta decisa una direzione non può più essere fermato”.