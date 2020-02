Raiola, botta e risposta con Solskjaer: “Pogba è di Pogba, non è di sua proprietà”

TORINO- Ai microfoni di Sky Sports UK, Mino Raiola, agente di Paul Pogba, ha risposto alle frasi di Solskjaer che lo accusavano di sentirsi unico proprietario del cartellino del centrocampista:” Pogba non sarà di proprietà mia, ma di sicuro neanche sua. Paul è di proprietà di Paul, non puoi possedere un essere umano, in Inghilterra come in ogni altra parte del mondo. Io sono un cittadino libero e ho il diritto di esprimere le mie opinioni e fino ad ora sono stato molto educato con lui. Credo abbia altre cose di cui essere preoccupato e sia frustrato per i diversi problemi. Fossi in lui, almeno, sarei concentrato su altro”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<