Rabiot: “Vittoria importante, fondamentale il ritorno di Chiellini. Spero di continuare su questa strada”

TORINO- Nel post-gara della vittoria con il Brescia, Adrien Rabiot ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: “È stata una vittoria importante per ritrovare fiducia dopo la brutta partita di Verona. Siamo riusciti a esprimere un buon gioco e dobbiamo continuare così, sviluppando ancora più rapidamente la fase offensiva. Il ritorno di Chiellini? È il capitano, un giocatore molto importante per noi e che quando è stato fuori ci ha sempre sostenuto. Ora arrivano partite molto importanti e sarà fondamentale con la sua esperienza. Giudizio su me stesso? Personalmente sono soddisfatto, ho lavorato molto ultimamente e ora sto trovando una buona continuità di spazio in campo. Spero di continuare a crescere ancora e di proseguire su questa strada. L’allenatore comunque può contare su una rosa di alto livello, non ci sono titolari e riserve. Impegni? Ora ci aspetta una partita molto importante contro la Spal e poi ci dedicheremo alla gara contro il Lione, una sfida difficile, contro una squadra importante e spinta da un pubblico caloroso”.

