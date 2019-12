Rabiot, sondaggio dell’Arsenal

TORINO- Arrivato in estate come uno dei colpi del mercato della Juventus, Adrien Rabiot non ha ancora convinto Maurizio Sarri a concedergli il posto da titolare a centrocampo. Il poco minutaggio raccolto fin qui, quindi, potrebbe convincere il francese a cambiare aria già a gennaio, quando a Torino potrebbe sbarcare anche l’argentino Leandro Paredes a togliergli ulteriore spazio. Secondo quanto riportato dalla stampa britannica, anche l’Arsenal avrebbe sondato il terreno per il trasferimento dell’ex Psg, molto gradito al neo tecnico Arteta. Sempre in corsa, poi, resta il Lione, prossimo avversario di Ronaldo e compagni in Champions League.