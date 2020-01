Rabiot, sirene inglesi per gennaio

TORINO – Con l’arrivo del nuovo anno ci si avvia all’apertura della finestra di mercato di gennaio. Diversi i giocatori in uscita in casa Juventus, tra cui Adrien Rabiot, uno dei volti nuovi dell’ultima campagna acquisti estiva. Il francese, quando chiamato in causa, non ha mai convinto del tutto e il club bianconero starebbe valutando le offerte arrivate. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, Arsenal ed Everton avrebbero messo sul piatto circa 25 milioni di euro. Ma attenzione perché, proprio in queste ore, è esplosa all’improvviso un’altra clamorosa bomba su CR7 che sta facendo impazzire i tifosi bianconeri: arriva l’annuncio sul futuro di Ronaldo! >>>VAI ALLA NOTIZIA