Rabiot, ritorno di fiamma dalla Premier

TORINO- Nell’ultimo mese, il minutaggio da titolare di Adrien Rabiot è sensibilmente aumentato e, con esso, le prestazioni del francese, che pian piano si sta inserendo negli schemi di Maurizio Sarri. Il tecnico toscano, però, potrebbe presto essere costretto a rinunciare al francese, che sul mercato ha sempre molte richieste. Secondo quanto riportato dalla stampa britannica, infatti, Everton e Tottenham sarebbero ancora interessate all’ex Psg, per il quale potrebbe partire l’assalto dalla prossima estate. Durante questa sessione invernale, infatti, difficilmente la Juventus si priverà di un centrocampista, specialmente in caso di partenza di Emre Can.