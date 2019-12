Rabiot, respinto l’interesse dell’Arsenal

TORINO- Arrivato in estate a parametro zero dal Psg, Adrien Rabiot sta faticando a trovare spazio nell’undici titolare della Juventus. Il francese, anche a causa della non perfetta forma fisica, non è la prima scelta del tecnico Maurizio Sarri e inevitabilmente si vocifera di una sua cessione già durante il mercato invernale. L’Arsenal, al momento, si è dimostrata la più interessata all’acquisto del giocatore, ma il ds Fabio Paratici avrebbe respinto i sondaggi del club londinese. Il da bianconero, secondo la stampa britannica, non vorrebbe infatti privarsi così presto di Rabiot.