TORINO- Il giorno dopo la sconfitta con il Verona, in casa Juventus la delusione è ancora molta. Come si può vedere dal post di Adrien Rabiot sui social, infatti, il 2-1 non è stato digerito e la squadra è subito pronta a ripartire verso nuovi successi: “Non il risultato atteso, ma dobbiamo rimanere concentrati e lavorare sodo per le partite importanti che stanno arrivando. Grazie ai tifosi presenti a Verona”: