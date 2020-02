Rabiot-Matuidi, l’ultimo dubbio di Sarri per il centrocampo

TORINO- Ultimi dubbi di formazione per Maurizio Sarri che, a poche ore dalla sfida con il Lione, deve scegliere l’ultimo calciatore presente nel centrocampo a tre. Sicuri del posto Pjanic e Bentancur, mentre per l’ultima maglia è sfida tra Blaise Matuidi e Adrien Rabiot. Secondo quanto riportato da Sky Sport, al momento, ad essere in vantaggio è proprio quest’ultimo, mentre per il numero 14, che ha da poco annunciato il rinnovo, dovrebbe esserci spazio domenica contro l’Inter.

