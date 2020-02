Rabiot: “Bella vittoria nella maniera giusta!”

TORINO- Note positive per Maurizio Sarri nella vittoria della Juventus con la Fiorentina. Il tecnico toscano potrà sicuramente essere contento della prestazione di Adrien Rabiot, che come nell’ultimo mese ha mostrato incoraggianti segni di miglioramento. L’ex Psg sta entrando sempre più nell’undici titolare e le risposte sono sicuramente positive. Nel dopo-gara, il francese ha poi potuto esprimere tutta la propria soddisfazione per il meritato successo: “Bella vittoria nella maniera giusta!”: