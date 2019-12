Rabiot-Arsenal, scende in campo Arteta

TORINO- Continuano le voci di mercato intorno ad Adrien Rabiot, che fin qui non ha incantato con la maglia della Juventus. Il centrocampista francese, tra i volti nuovi dell’ultima campagna estiva, non è mai entrato in pieno negli schemi di Maurizio Sarri, che non si opporrebbe ad una sua partenza. Secondo quanto riportato dai media francesi, l’Arsenal starebbe pressando l’ex Psg da settimane e, negli ultimi giorni, anche il tecnico Mikel Arteta sarebbe sceso in campo. L’ex secondo di Guardiola avrebbe infatti avuto contatti diretti con Rabiot, invitandolo ad unirsi alla rosa dei Gunners.