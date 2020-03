Qui Lione, Garcia: “Nessuna informazione sulla gara contro la Juve”

TORINO- In seguito alla sconfitta casalinga subita per mano del Lille, Rudi Garcia ha analizzato la situazione del Lione, parlando anche in ottica del ritorno degli ottavi di Champions contro la Juve: “Abbiamo sofferto troppo i primi 30 minuti di gara, facendoci schiacciare nella nostra metà campo. Nella ripresa siamo andati meglio, abbiamo fatto viaggiare più velocemente il pallone ma non è bastato. Juve? Nessuna informazione nuova sulla partita. Non ho una risposta sul se e sul quando si giocherà”.

