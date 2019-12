Qui Lione, anche Rabiot nella lista della spesa per gennaio

TORINO- Ancora incerto il futuro di Adrien Rabiot, tra i volti nuovi dell’ultima campagna acquisti estiva della Juventus. Il francese, che sta trovando maggior spazio in queste ultime giornate, non è però un titolare dell’undici bianconero e a gennaio potrebbe decidere di cambiare aria per trovare maggior spazio. Secondo quanto riportato da RMC Sport, ci sarebbe anche il Lione tra i club interessati all’ex Psg, che potrebbe prendere il posto dell’infortunato Adelaide. Il sorteggio che ha messo di fronte francesi e campioni d’Italia agli ottavi di Champions, però, complica la trattativa.