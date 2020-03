Qui Bologna, ritardata ancora la prevendita dei biglietti per la Juve

TORINO- L’emergenza Coronavirus, propagatasi durante la settimana appena passata, ha messo in confusione i calendari di Serie A. Anche la prossima giornata, come le ultime due, rischia di veder rinviate alcune partite, come Bologna-Juventus. Secondo quanto riportato dal Resto del Carlino, il club rossoblù ha ritardato ulteriormente la prevendita dei biglietti per il match contro i bianconeri. Soltanto da mercoledì, data in cui si deciderà se si giocherà o meno, i tagliandi potrebbero essere messi in vendita.

