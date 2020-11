Qui Barcellona, Piquè e Sergi Roberto out con la Juve

TORINO- Come riportato dal sito ufficiale del Barcellona, Gerard Piquè e Sergi Roberto saranno indisponibili nelle prossime partite, inclusa quella di Champions con la Juve dell’8 dicembre. Il difensore è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione di terzo grado al legamento laterale, con una lesione interna e laterale del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Per il terzino, invece, lacerazione del retto femorale della coscia destra, che lo costringerà a stare ai box per due mesi.