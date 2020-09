TORINO- Siamo giunti alla settimana decisiva per il passaggio di Luis Suarez alla Juventus. Nei prossimi giorni il numero 9 dovrebbe sostenere l’esame per ottenere il passaporto, accorciando i tempi per il suo approdo a Torino. Il Barcellona, intanto, stando a quanto riferito dal quotidiano spagnolo Sport, avrebbe individuato in Cavani il sostituto dell’ex Liverpool. L’ormai ex Psg viene preferito a Depay e Lautaro Martinez.