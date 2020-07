Questa Juventus rischia in Europa

TORINO- Un altro brutto risultato per la Juventus di Maurizio Sarri, che dopo aver perso con il Milan e pareggiato contro l’Atalanta grazie a due calci di rigore, ha pareggiato anche contro il Sassuolo. Adesso il campanello d’allarme riguarda la Champions League: se in campionato la situazione di classifica è ancora a favore dei bianconeri, in Europa servirà mostrare un gioco totalmente diverso da quello mostrato nelle ultime uscite di campionato.

