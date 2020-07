TORINO- Una sconfitta pesante, quella rimediata ieri sera dal Milan di Stefano Pioli. Un vero e proprio ribaltone, con la Juventus che è passata in pochissimo tempo, da un vantaggio di due goal, a subirne quattro. Ed è proprio questo a segnare un record (negativo) importante: prendere quattro goal in una sola gara non accadeva da tre anni. L’ultima volta risale addirittura al 3 giugno 2017, quando la Juventus prese quattro goal nella finale di Uefa Champions League dal Real Madrid dell’ex Cristiano Ronaldo. E adesso è arrivato il Milan di Zlatan Ibrahimovic.

