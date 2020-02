Pronto il rinnovo per Van Dijk

TORINO – In Inghilterra sono alcune settimane che si parla di un interesse della Juventus per il difensore del Liverpool Virgil Van Dijk.

Il centrale olandese é forse il difensore più forte del mondo in questo momento, e la stampa inglese ha spiegato come per la Juventus sia un obiettivo per l’estate: per sfuggire a qualsiasi tentazione però, il Liverpool sta per offrire al giocatore il rinnovo del contratto che lo porterebbe a guadagnare più di 150mila sterline a settimana.

