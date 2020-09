Probabile interesse del Tottenham per Paul Dybala

TORINO – Dall’Inghilterra arrivano notizie di probabili intrighi di mercato, che potrebbero coinvolgere anche la Juventus. Infatti, secondo quanto riportato dal britannico The Boot Room, ci potrebbe essere un interesse del Tottenham per Paulo Dybala.

Negli ultimi giorni, José Mourinho, allenatore degli Spurs, aveva chiuso ad una possibile trattativa per un attaccante del Crystal Palace, il norvegese Alexander Sorloth; contemporaneamente, Graham Roberts, ex giocatore del Tottenham, aveva affermato di preferire come obiettivo La Joya bianconera. Il club inglese, quindi, potrebbe virare su Paulo Dybala e tentare di intavolare una trattativa per portarlo alla corte di Sua Maestà. Tuttavia, l’attaccante argentino è una delle stelle della Vecchia Signora e la società farà di tutto per trattenerlo a Torino ancora a lungo. Ma non è ancora tutto. Pirlo chiede rinforzi subito, servono almeno altri 5 colpi: ecco i nomi! >>>VAI ALLA NOTIZIA