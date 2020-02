Pradè: “Rinnovo Chiesa? Contenti dell’ultimo incontro avuto”

TORINO- Il ds della Fiorentina Daniele Pradè, ai microfoni di Lady Radio, ha fatto il punto sul rinnovo di Federico Chiesa, obiettivo di mercato della Juventus: “Ne abbiamo parlato molto e, quando sarà il momento adatto, ci siederemo intorno a un tavolo a discutere sul da farsi. Vogliamo construire qualcosa di importante. Il mercato dovrà essere un messaggio per tutti, non solo per Federico. Siamo contenti dell’ultimo incontro avuto, ma non vogliamo mettere altre pressioni sulle spalle del giovane”.