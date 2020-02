Pradè: “Nessun appuntamento per il rinnovo di Chiesa, ma non c’è fretta”

TORINO- Daniele Pradè, ds della Fiorentina, ha parato in conferenza stampa del possibile rinnovo di Federico Chiesa, da tempo obiettivo della Juventus: “Dobbiamo discutere solamente del suo futuro. Non abbiamo incontri programmati in agenda al momento, ma non c’è alcuna fretta da parte nostra. L’ultimo incontro tra il ragazzo e Commisso è andato molto bene e insieme decideremo la soluzione migliore per entrambe le parti. Federico sta dando il massimo e non vogliamo pressarlo ulteriormente”.