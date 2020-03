Post-Szczesny, Donnarumma è il primo nome sulla lista

TORINO- Come riportato da Tuttosport, la Juventus sta valutando di operare un cambio tra i pali della propria porta. Il club bianconero, infatti, è sempre interessato al futuro di Gianluigi Donnarumma, che potrebbe non rinnovare con il Milan, andando in scadenza nell’estate del 2021. Per questo, in casa juventina si starebbe pensando alla cessione di Szczesny tra due stagioni, così da puntare poi su quello che è considerato il numero uno del futuro italiano.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<