Portogallo, scossa di terremoto sull’isola di Madeira: Ronaldo è a Funchal con la famiglia

TORINO- Come riferito dall’EMSC (European-Mediterranean Seismological Centre), è stata registrata una scossa di terremoto sull’isola di Madeira, a 51 chilometri di distanza dalla città di Funchal, dove è attualmente in quarantena Cristiano Ronaldo in compagnia di Georgina e figli. Scossa rilevata alle 6.02 di questa mattina a 2 chilometri di profondità, con magnitudo segnalata a 4.5. L’evento si è verificato a 142 chilometri a nord-ovest di Lagoa, a 391 chilometri a nord di Ponta Delgada e a 1752 chilometri da Lisbona.

