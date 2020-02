Pogba, uno tra Ramsey e Rabiot allo United

TORINO- È Paul Pogba il grande obiettivo della Juve per l’estate. Il centrocampista francese, ormai in rotta con il Manchester United, potrebbe fare il suo ritorno a Torino dopo quattro anni. Secondo quanto riportato da Tuttosport, per tentare di abbassare le alte richieste dei Red Devils (150 milioni di euro), il club bianconero avrebbe in mente di inserire il cartellino di uno tra Adrien Rabiot e Aaron Ramsey nella trattativa.

