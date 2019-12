Pogba, si lavora al grande colpo per l’estate

TORINO- La Juventus, in attesa di regalare qualche rinforzo a Sarri già a gennaio, è al lavoro per migliorare la rosa della prossima stagione. Il grande obiettivo del club bianconero, mai troppo nascosto, è il ritorno di Paul Pogba sotto la Mole dopo ormai quattro anni dalla sua cessione al Manchester United. Il francese è in rotta con l’ambiente dei Red Devils e avrebbe già aperto ad un ritorno alla corte della Vecchia Signora, ma solo in estate. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, le grandi cifre in ballo (150 milioni di euro il solo costo del cartellino) non consento alla dirigenza dei campioni d’Italia di affondare il colpo già in inverno.