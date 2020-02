Pogba, si inserisce anche il Psg

TORINO- Si complica il possibile ritorno di Paul Pogba alla Juventus. Il centrocampista francese, obiettivo numero uno per rinforzare il centrocampo dei bianconeri, è infatti sul taccuino di mercato dei top club di mezza Europa. In primis il Real, in cui troverebbe il suo grande idolo Zidane ma, secondo quanto riportato da Tuttosport, ci sarà da vedersela anche con il Psg. I campioni di Francia, per tentare l’assalto alla Champions League, vogliono rinforzarsi con il numero 6.