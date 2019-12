Pogba, scontro estivo tra Juventus e Real Madrid

TORINO- Tra i tanti nomi presenti sul mercato, quello che maggiormente stuzzica le fantasie degli addetti ai lavori è quello di Paul Pogba. Il centrocampista francese è ormai in rotta con il Manchester United e vorrebbe cambiare aria il più presto possibile, nonostante i recenti attestati di stima del tecnico Ole Solskjaer. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Fichajes.net, però, il numero 6 dovrà aspettare almeno il termine della stagione prima di indossare una nuova maglia. In estate, infatti, Juventus e Real Madrid saranno pronte a sfidarsi per la firma del ragazzo, ritenuto il perfetto acquisto per completare il centrocampo di ambedue le compagini. Blancos al momento in vantaggio, vista la presenza in panchina di Zinedine Zidane, idolo calcistico di Pogba.